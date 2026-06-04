La reorganización de la UNACHI

Confirmada la renuncia de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí (UNACHI) lo que cabe ahora es convocar a elecciones, tener un nuevo rector, renovar las vicerrectorías y establecer un plan para recuperar el orden y el prestigio de la entidad. El gran desafío de la UNACHI, que lo más seguro alcanzará a otras casas de estudios superiores, incluye el fin del clientelismo y de la intromisión de la política en las decisiones académicas. Para la UNACHI se abren todas las oportunidades para mejorar y crecer.