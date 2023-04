La sopa de “palomino”

La sopa pichón de paloma o sopa de palomino, ya no es común en el menú de las familias panameñas, pero en el pasado se recomendaba en las casas por su valor nutritivo y reconstituyente, e inclusive sanador. No es un plato “gourmet” y por el contrario estaba muy relacionado a los tratamientos populares contra el decaimiento o la gripe. Las abuelas recomendaban este caldo en caso de debilidad o si sufrías de un ataque de asma. Hoy, con los avances médicos y tanta comida enlatada, el palomino pasó a mejor historia. No existe remedio mágico, pero por mucho tiempo este líquido caliente lo era.