La violencia criminal

Las atrocidades del crimen organizado y las pandillas no dejan de sorprendernos. La fuente del conflicto sigue siendo el narcotráfico. El trasiego de las drogas, los “tumbes” y rivalidades entre grupos mafiosos se entrelazan para marcar las estadísticas de los asesinatos con una particular saña. No se trata sólo de ataques de sicarios, sino aquellos que fueron, más allá del horror, con el caso de un decapitado y otro que apareció sin ojos y piel del rostro desgarrada. El mundo de las drogas es cruel. No existen amigos y en la mayoría de los casos, las graves diferencias se resuelven con la muerte, inclusive de los inocentes.