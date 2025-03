La violencia en la Universidad de Panamá

Los estudiantes universitarios siempre han sido “roncones” y sus protestas tenaces. Sin embargo, no tiene nada de pacífico que se cierren las calles con amenazas y que los involucrados se cubran el rostro y utilicen bombas incendiarias y proyectiles caseros. Esa violencia repetida e irracional tiene un cómplice, la propia Universidad de Panamá que no actúa, con la ley, utilizando como excusa la “autonomía universitaria”. Cuando no se debate, se abandonan los libros y se impulsa el caos; la universidad perdió su rumbo y propósito.