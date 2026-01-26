Las aceras, los parques y servidumbres

Es un círculo vicioso, pero también una realidad. Las aceras y las servidumbres se han convertido en fuente de conflicto entre autoridades, ciudadanos y diversas actividades comerciales.

Al no existir una costumbre de pagar por un estacionamiento y la falta también de parqueaderos, cualquier lugar se ha convertido en un espacio para estacionar un vehículo, moto, camión e inclusive un “quisco”.

La recuperación de los espacios públicos involucra al ministerio de obras públicas, los alcaldes, representantes y a los ciudadanos.