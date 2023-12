Lo que no debe volver a pasar

No tengo dudas que en el futuro habrá nuevas protestas. Las de octubre y noviembre pasado por el impacto en el país y la población, generaron demandas y también justificaciones. La protesta es constitucional y todos tenemos que defenderla. El miedo, odio, amenazas y destrucción del tejido económico no muestra el lado bueno de la movilización. Todo que el fue atrapado violando la ley debe enfrentar las consecuencias. Creer que cualquier reclamo justifica la violencia o vandalismo no es correcto. Las dirigencias tendrán que reflexionar, enderezar el rumbo y entender a quienes reclaman porque fueron afectados.