Lo que nos dirán las urnas

En menos de dos meses estaremos frente a las urnas para elegir al nuevo gobierno y renovar todos los cargos de elección popular. No tengo dudas, será la participación electoral más alta de la historia y una confirmación de la solidez de los partidos, pero también de la consolidación de la oferta por la libre postulación. Los candidatos presidenciales han evitado comprometerse a fondo con los temas que se consideran “sensibles” y los aspirantes a las alcaldías, asamblea y juntas comunales hacen promesas de solución en temas que no les competen o no tienen injerencia. El proselitismo, a veces, usa el engaño y la demagogia.