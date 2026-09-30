Punto de vista

Lo que ocurre allá y lo que pasa aquí

Lo que ocurre allá y lo que pasa aquí
James Aparicio
30 de septiembre de 2026

El electorado en varios países de la región y ahora en Europa, los gobiernos fuertes y los extremos están dando las sorpresas electorales, con respaldo de los votantes más veteranos y una generación de jóvenes que expresa hartazgo con el clientelismo en los partidos políticos tradicionales y la clase política en general.

Los ciudadanos demandan gobiernos eficientes y políticos honestos. No parece complicado, pero siempre hay fuerzas que se resisten o viven de la comodidad del poder y no entienden los mensajes actuales.

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