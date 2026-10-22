Lo que visibilizó el terremoto

El terremoto no solamente destruyó estructuras, también hizo públicas y con mayor fuerza, la realidad social y las necesidades de miles de panameños en las zonas urbanas y rurales de las provincias alejadas de la ciudad capital.

El gran desafío es cómo convertir esta tragedia en una oportunidad de país para llevar la presencia del Estado y el desarrollo a las familias que lo perdieron todo y que antes del movimiento telúrico estaban en modo sobrevivencia. Para voltear ese escenario, las políticas públicas deben ser concretas y directas.