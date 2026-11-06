Punto de vista

Los asuntos de interés nacional

Los asuntos de interés nacional
James Aparicio
06 de noviembre de 2026

En las últimas décadas, cualquier decisión que se adopte para desarrollar una carretera, proyecto energético, portuario o de desarrollo encuentra una oposición de sectores agrupados en organizaciones ecológicas, grupos políticos u organizaciones antigubernamentales. Lo cierto es que el país no se puede paralizar y en cada uno de ellos hay que equilibrar la protección ambiental, la seguridad ciudadana, la inversión, creación de empleos y el progreso. Lo que más daño hace son los extremismos y radicalismos políticos e ideológicos.

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