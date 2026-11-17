Los investigadores de la fiscalía y la Policía Nacional lograron un primer avance al identificar y capturar a uno de los involucrados en el atentado contra la residencia del periodista y director asociado de La Prensa, Rolando Roberto Rodríguez. El ejecutor está en la mira y falta determinar quiénes fueron los intermediarios que los contrataron y para quién era el trabajo criminal. Las reacciones de repudio y condena han sido unánimes y a todos los niveles de la sociedad panameña, que rechaza la violencia y la amenaza en todas sus formas.