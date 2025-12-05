Los cien años del “Ñato” Contreras

Mi amistad con el periodista y personalidad chiricana, José Ramón Contreras, el “Ñato”, supera los cuarenta años. El “Ñato” cumple hoy cien años de vida. Es parte de una generación de oro, que no se repetirá.

Lo más seguro es que para las generaciones menos veteranas en Chiriquí y el resto del país, su nombre es una referencia histórica. Fue uno de los trece fundadores del Club Activo 20-30 en 1957 en David. Beisbolista, esgrimista, vendedor de seguros de vida, exalcalde y periodista, el “Ñato” Contreras tiene un lugar de éxito, entrega y honor en la historia patria. Feliz cumpleaños.