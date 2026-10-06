Los peligrosos y oscuros caminos del terrorismo

La cifra varía, pero son más de ochenta grupos terroristas activos los que están identificados en América, Asia, Europa, África y Oceanía. La cifra es mayor si tomamos en cuenta de que el terror armado incluye motivos y facciones religiosas, nacionalistas o cibernéticas. Organizaciones Al Qaeda, Hezbolá, Boko Haram, Yihad Islámica, Isis, Al Shabaab o JNIM, integran esa larga lista de grupos promotores del terror y de crímenes atroces. Muchos de ellos son financiados por Irán, el régimen islámico, ahora en guerra con Estados Unidos e Israel.