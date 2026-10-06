Punto de vista

Los peligrosos y oscuros caminos del terrorismo

Los peligrosos y oscuros caminos del terrorismo
James Aparicio
06 de octubre de 2026

La cifra varía, pero son más de ochenta grupos terroristas activos los que están identificados en América, Asia, Europa, África y Oceanía. La cifra es mayor si tomamos en cuenta de que el terror armado incluye motivos y facciones religiosas, nacionalistas o cibernéticas. Organizaciones Al Qaeda, Hezbolá, Boko Haram, Yihad Islámica, Isis, Al Shabaab o JNIM, integran esa larga lista de grupos promotores del terror y de crímenes atroces. Muchos de ellos son financiados por Irán, el régimen islámico, ahora en guerra con Estados Unidos e Israel.

Tags:
Terrorismo
|
Hezbolá
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR