Los perros no, turismo sin Pet

Son cada vez más los hoteles, restaurantes, centros comerciales y tiendas que aceptan mascotas, en particular perros. Sin embargo, me llamó la atención en recientes visitas a Boquete y a la isla de Taboga que en el 95% de los locales no se aceptan animales. Los establecimientos “Pet Friendly”, en las zonas turísticas son escasos lo que pone en jaque a la industria y también a los propietarios de animales. Tamaña odisea para el propietario de una mascota ante la imposibilidad de encontrar un hotel, restaurante o sitio de esparcimiento donde acepten animales. Boquete y Taboga no son los únicos que están tarde.