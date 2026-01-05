Punto de vista

Los remedios de la abuela para empacho

James Aparicio
05 de enero de 2026

En estos tiempos, casi todo viene en una botella o en forma de cápsula. Cincuenta a cuarenta años hacia atrás, las abuelas y madres creían en el poder de las pociones de los remedios caseros. Para el empacho, esa indigestión propia de los días donde se consume de todo, habían soluciones naturales y prácticas. Las infusiones de jengibre, el té de manzanilla e inclusive el bicarbonato eran los medicamentos prácticos para combatir el malestar. A los más pequeños, un masaje en el abdomen y un canto de amor, eran parte del ritual curador.

