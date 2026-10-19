Luego del terremoto: reconstrucción con fechas

Las tragedias presionan, cuando hay que asistir y reconstruir, cada día que pasa abona presión y alimenta la incertidumbre. La reconstrucción tomará tiempo, pero debe tener fechas concretas. El país no se puede dar el lujo de llevar todo el proceso de construcción y reparación de las casas destruidas, escuelas edificios públicas e instalaciones de salud, sin fechas concretas de inició y terminación. Los tiempos son aliados y adversarios al mismo tiempo; mientras más demore la recuperación, la impaciencia se aparece y reina.