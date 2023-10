No puedo apoyar esa decisión

Es un dilema. Libertad de expresión y de prensa van de la mano. Es cierto que con llegada de las redes, muchas opiniones están desenfocadas y se pasan de la raya. Como periodista prefiero eso y que cada autor asuma la responsabilidad que cabe ante los tribunales. Lo que no entiendo y no puedo respaldar, es que el Tribunal Electoral, actúe como un juzgado e intervenga en asuntos que corresponderían, en caso de una querella o demanda a una fiscalía a la justicia ordinaria. No respaldo lo ocurrido con Foco, Claramente y Álvaro Alvarado. El rol del Tribunal Electoral es garantizar unas elecciones libres. Lo otro no.