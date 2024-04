¿Perdimos la humanidad?

Una madre llora. Su hijo de catorce años murió de dengue. No recibió la atención oportuna y mucho menos correcta del sistema de salud pública. Su testimonio es desgarrador y deja al descubierto un lado oscuro de nuestros centros de salud y hospitales. Recorrió varias instalaciones en Panamá, Panamá Oeste y Coclé. El Ministerio Público tiene la obligación de ordenar una investigación. Lo mismo debe hacer el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social (CSS) para determinar, ¿por qué ocurrió? Sin consecuencias, otros panameños sufrirán por la indolencia. No es justo, tampoco explicable y no tiene justificación alguna.