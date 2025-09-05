¿Podremos derrotar la corrupción?

“En política no hay sorpresas, hay sorprendidos”, dice el popular refrán. Habría que adaptarlo a nuestros tiempos, “En la corrupción no hay sorpresas, hay sorprendidos”.

Cada cinco años y se viene repitiendo, al menos en los últimos 25 años, los que llegan al poder denuncian y los que se fueron desfilan por las fiscalías y juzgados, acusados de presunta corrupción, peculado y enriquecimiento injustificado.

Y no se trata solo de gente que entró al sector público “con una mano atrás y otra adelante”, involucra a amplios sectores. ¿Será una mezcla de ambición desmedida, falta de valores, ceguera, y ausencia de ética?