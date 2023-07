Pónganse las pilas y rápido

Algunos funcionarios con responsabilidades concretas tienen que ponerse las pilas y rápido. No es entendible que todavía tengamos serios problemas de infraestructura en emblemáticos colegios y que por falta de planificación, supervisión y autoridad, tanto de directores como de los responsables de esta área, en el Ministerio de Educación, no se resuelvan con rapidez. Si no saben usar el FECE, involúcrense para que se agilicen las llamadas compras menores y exijan a las empresas que no cumplen, apurar el paso y sancionarlas para que no tengan más contratos con el Estado. No hay explicación que valga.