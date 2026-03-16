¿Qué es lo que quiere legislar el diputado?

El diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño Alvarado, revuelve aguas profundas. Propone una ley para ampliar el alcance del derecho a réplica en los medios de comunicación y afirma que la libertad de expresión tiene “límites”. Confunde libertad de expresión con libertad de prensa e hila delgado para fijar en una legislación una “trampa” que va por encima de las responsabilidades que ese derecho permite, porque va dirigida a los periodistas y a la prensa y no al resto de la sociedad, a las redes sociales y quien usa el anonimato o evita el filtro para realizar campañas de descrédito u operaciones de chantaje.