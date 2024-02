¿Qué le faltó al debate?

El primer debate presidencial fue sonso. El formato elaborado por el Tribunal Electoral no permitió que los candidatos presidenciales fueran más concretos en sus propuestas y tampoco permitió la confrontación. Grave para mí es que el cuerpo de delegados electorales insistiera en “callar” a los grupos que gritaban consignas y utilizaban equipos de sonido para hacerse escuchar. La democracia es ruidosa, colorida y diversa. Cuando encasillas los debates, el propósito se diluye y termina convirtiéndose en un encuentro de aspirantes presidenciales aburrido. ¿Hubo un ganador? Me parece que no.