¿Sirven de algo los toque de queda?

En San Miguelito está en vigencia un “toque de queda” en dos corregimientos que tienen los índices más altos de violencia en el distrito. El propósito anunciado es que los potenciales delincuentes abandonen la calle y se reduzcan los delitos. El “toque de queda” es una herramienta, pero no la panacea. Sin un plan de desarrollo social, intervención en la comunidad, la presencia de las instituciones del Estado, fortalecimiento de la educación formal y trabajo de inteligencia, captura y judicialización de los maleantes, el “toque de queda” será para que los buenos no salgan de sus casas y nada más.