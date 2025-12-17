Testigos de acontecimientos irrepetibles

Los periodistas que nos desempeñábamos como corresponsales de la prensa extranjera en Panamá fuimos testigos, desde las elecciones presidenciales que ganó en 1984 el Dr. Arnulfo Arias Madrid, pero que fueron reconocidas al Dr. Nicolás Ardito Barleta, de innumerables acontecimientos que incluyeron el asesinato del Dr. Hugo Spadafora, la caída de Barleta y Erick Del Valle, el indictment al general Manuel Antonio Noriega, las denuncias del coronel Roberto Díaz Herrera, la creación de la Cruzada Civilista Nacional, el inicio de masivas protestas contra el régimen, las fallidas asonadas de marzo y octubre de 1989 y la de la operación ‘Just Cause’, del 20 de diciembre de ese año.