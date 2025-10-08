Trivializando la adicción

Dos videos subidos a TikTok por una figura de la televisión con su hijo para compartir el amor de una madre y viceversa lograron el efecto contrario.

La parodia o escena mostró a la madre y luego al niño imitando la escena de un consumidor de drogas, presuntamente picando lo que sería un polvo (droga) y luego inhalándolo.

El intento salió mal, fue inoportuno e, inclusive, de suma gravedad. Las adicciones son enfermedades, y el consumo de cualquier sustancia, como la que se sugiere para hablar en un “reto viral” sobre el amor a un hijo, fue un acto de frivolidad.

La adicción a las drogas es una enfermedad física y psicológica que crea dependencia y destruye a las personas y a las familias. Hay que tener cuidado; los autores del video se equivocaron y deben reconocerlo con humildad y vergüenza.