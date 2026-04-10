Un panameño de primera línea

Luis H. Moreno (Lucho) no fue un panameño cualquiera. Es parte de la historia del país en los últimos cincuenta años del siglo pasado y gran parte del siglo XXI. Banquero, economista y escritr fue promotor de la campaña de valores cívicos y morales y siempre apostó por un Panamá moderno e incluyente. Jorge Iván Mora, autor de la s memorias de Lucho Moreno (tituladas De Macaras a New York) describe a un personaje espectacular e irrepetible. Es parte de una generación de héroes que ayudaron a construir la nación.