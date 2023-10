Una coyuntura complicada

Las protestas convocadas a partir de hoy por sindicatos y organizaciones sociales contra la ley que aprobó el contrato entre el Estado y First Quantum para legalizar la operación de Minera Panamá son legítimas en la medida que no afecten al resto del país o se realicen con violencia o radicalismos. El resto de los panameños, que quieren ir a sus trabajos o moverse sin temor alguno, también tienen derechos que cualquier manifestante debe respetar. Los extremos nunca ganan, pero también se pierde cuando se expresan. Si la sensatez, el diálogo y el sentido común no existen, nadie saldrá victorioso.