Una violencia que descompone a las escuelas

Sí debe preocuparnos. El “bulling” o acoso escolar, la agresión de la criminalidad y las pandillas, la agresión entre los estudiantes y las peleas a golpes entre los propios padres de familia o contra los educadores, retratan una crisis de valores y ciudadanía en los colegios del sector público y también del sistema privado.

Todos los días conocemos de una vehemente violencia donde estudiantes (as) se enfrentan con un ensañamiento brutal. Otros usan la coacción, y como ha ocurrido en Colón, recurren a diversos ataques armados.