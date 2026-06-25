Punto de vista

Una violencia que descompone a las escuelas

Una violencia que descompone a las escuelas
James Aparicio
25 de junio de 2026

Sí debe preocuparnos. El “bulling” o acoso escolar, la agresión de la criminalidad y las pandillas, la agresión entre los estudiantes y las peleas a golpes entre los propios padres de familia o contra los educadores, retratan una crisis de valores y ciudadanía en los colegios del sector público y también del sistema privado.

Todos los días conocemos de una vehemente violencia donde estudiantes (as) se enfrentan con un ensañamiento brutal. Otros usan la coacción, y como ha ocurrido en Colón, recurren a diversos ataques armados.

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