“Además de ser una situación lamentable, lo que está pasando en Israel, hay que entender que es el efecto de la acumulación de resentimientos y discordias a lo largo de los siglos. El terrorismo no es la respuesta, merece nuestro más rotundo rechazo”.

“La respuesta de Israel es importante para la estabilidad en el medio oriente y en todo el mundo y que la amenaza de Hamás será erradicada para siempre. No habrá diálogo con un grupo terrorista que busca aniquilar a Israel. Estamos más unidos que nunca”.

“Esta es una situación compleja, lo que hay que entender es que Hamás no son luchadores. Hamás no son militantes. Hamás son terroristas. No existe otra palabra para describir la brutalidad del lanzamiento de cohetes o de los ataques terroristas contra civiles”.