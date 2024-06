Abren inscripciones para el programa “Semillas para el futuro 2024”

Estudiantes universitarios, que estén cursando su último año de carrera o recién graduados, podrán aplicar a la edición 2024 de “Semillas para el futuro”, el programa de Huawei en el que los alumnos deben identificar un problema de su país y tratar de buscarle una solución, explicó Carolina Herrera, directora de comunicaciones de la compañía para Centroamérica y el Caribe.

“En años anteriores nosotros habíamos desarrollado esta actividad para estudiantes de Centroamérica y el Caribe, pero este año el proyecto se ha expandido aún más y vamos a hacer esta actividad para reunir a estudiantes de Latinoamérica”, dijo.

Herrera agregó que la parte más importante de este proyecto es la transferencia de conocimientos tecnológicos a las futuras generaciones. “Son ocho chicos por país, en donde van a poder llevar a cabo diversas actividades y poner en práctica su pensamiento crítico”, agregó.

A través de un entorno educativo dinámico, los participantes se sumergen en discusiones grupales, debates y mesas redondas, fomentando el intercambio intercultural con estudiantes de otros países. Incluso, se involucran en el proyecto grupal “Tech4Good”, fortaleciendo el espíritu empresarial social y desarrollando habilidades de liderazgo y resolución de problemas.

“Nuestro programa insignia, Semillas para el Futuro 2024, refleja nuestro compromiso con la innovación y el desarrollo del talento en tecnología. Proporcionamos una experiencia completa que incluye cursos avanzados en tecnologías clave y oportunidades de interacción con expertos del sector, capacitando a los futuros líderes en TIC. A través de iniciativas como ‘Tech4Good’, fomentamos el espíritu empresarial social y cultivamos habilidades esenciales de liderazgo y resolución de problemas entre nuestros participantes”, destacó.

Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de julio de 2024, deben ingresar a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn6narJ5O5TM5JyNuW8p0mFe1hulHnI3Ow1A4hJ--jTuaNNQ/viewform, para estudiantes universitarios nacionales, cursando el último año de carrera o recién graduados, en áreas relacionadas con las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (Ingeniería en Tecnologías Informáticas, Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería Mecánico, Ingeniero de Mecatrónica, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica), con un promedio mínimo de 8.5, además deben contar con pasaporte vigente, tener disposición para participar en el proyecto grupal Tech4good y la competencia regional en agosto, y poseer un nivel avanzado de inglés.

Para aplicar, los candidatos deben proporcionar un currículum vitae, una carta de motivación en inglés con una extensión máxima de 500 palabras y un video de presentación con el título “Mi video para Seeds for the Future 2024”, con una duración máxima de 5 minutos, que refleje su interés en contribuir al desarrollo digital del país y su entusiasmo por aprender sobre las nuevas tecnologías y las tendencias del mercado de las TIC.

Experiencias

Durante el lanzamiento de esta nueva versión, que se llevará a cabo en El Salvador del 26 al 30 de agosto, estuvieron algunos de los jóvenes que participaron en ediciones anteriores, quienes contaron sus experiencias con el programa.

Ana Gabriela Arias, quien se graduó de la Universidad Interamericana de Panamá como psicóloga y participó en la convocatoria en 2023, dijo “actualmente estoy laborando en Huawei en el área de Recursos Humanos. Mi experiencia en ‘Seeds for the future’ fue una experiencia increíble, tanto a nivel de conocimiento, aprendimos mucho sobre las nuevas tecnologías iCloud, entre otras. También aprovechamos bastante el tema del liderazgo, las habilidades blandas y una de las cosas que más me llevó es el intercambio cultural. Conocimos personas de Latinoamérica, Costa Rica de América, República Dominicana, también del Caribe, trinidad y Tobago, Surinam y la verdad fue una experiencia inolvidable”.

Ana Villarreal, ingeniera en informática, graduada de la Universidad de Panamá. Participó en el ‘Seeds of the future’ en 2019. Actualmente, se desempeña como docente universitaria en el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) y también es coordinadora de la Academia Huawei de la institución. “Creo que todo esto fue a raíz de la oportunidad que tuve con el programa. Esto fue una experiencia diferente, porque lo que creemos que en realidad está pasando allá afuera no es lo mismo, a cuando hablamos con las personas que viven ahí y vemos otras realidades. Creo que todos estábamos buscando las mismas iniciativas, que eran sacar a nuestros países adelante con las tecnologías que están saliendo”.

Ana Lucia Zuleta, estudiante de ingeniería marítima portuaria en la Universidad Tecnológica de Panamá y participó en el programa ‘Semillas para el futuro” en el 2023. “Consistía en mejorar el cuello de botella que se forma en los puertos de Panamá con los contenedores, mejorando la calidad de vida de las personas que estaban cerca de los puertos y así mejorar la economía del país, mediante la implementación de inteligencia artificial, Internet de las cosas, Machine Learning y demás”, resaltó.

Robert Lu, estudiante de la Universidad Tecnológica de Panamá y labora como pasante en asistencia de productos Wireless en Huawei. Cuenta que el programa “Semillas para el futuro” es bastante completo, porque “no solamente se enfoca en la parte tecnológica, sino también desarrolla habilidades blandas de negocios que no solamente te impulsan en la vida profesional, sino que también en la vida personal”.