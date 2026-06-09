Alemania crea un instituto para evaluar los riesgos de la inteligencia artificial

El gobierno alemán anunció la creación de un instituto dedicado a la seguridad de la inteligencia artificial, destinado a analizar el rendimiento y los riesgos de los modelos de IA.

“El Consejo de Seguridad Nacional evaluó las implicaciones de los modelos avanzados de IA para la ciberseguridad en Alemania” y decidió crear el instituto, señaló un portavoz del gobierno tras una reunión el lunes por la noche.

La nueva entidad analizará el rendimiento de los modelos de IA, los riesgos que puedan representar y reforzará el intercambio de información con instituciones de otros países.

El objetivo, añadió el portavoz, es “trabajar con socios internacionales para la adopción de estándares armonizados en el uso de la IA”.

Alemania anunció recientemente planes para reforzar su respuesta ante el aumento de ciberataques, muchos de los cuales se han vuelto más peligrosos debido a la incorporación de elementos de inteligencia artificial.

Según el Ministerio del Interior alemán, el año pasado se registraron alrededor de 334.000 casos de ciberdelitos, dos tercios de ellos originados en el extranjero o desde fuentes desconocidas.