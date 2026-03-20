Alemania quiere criminalizar los “deepfakes” de carácter sexual

El gobierno alemán quiere criminalizar la creación y difusión de imágenes y videos generados por inteligencia artificial (“deepfakes”) de carácter sexual y obligar a las plataformas a actuar, en plena ofensiva europea sobre esta cuestión.

En Alemania el tema de los “deepfakes” llegó a la portada tras las acusaciones públicas de la actriz y presentadora de televisión Collien Fernandes, quien afirmó que su exmarido, el actor Christian Ulmen, difundió en internet videos falsos de ella de carácter pornográfico.

En el futuro, este tipo de actos serán “explícitamente” sancionables penalmente gracias a una nueva ley, aseguró el viernes la ministra alemana de Justicia, Stefanie Hubig, al semanario Der Spiegel.

Más allá de las imágenes pornográficas, la ministra quiere abarcar todos los contenidos falsos “que atenten contra los derechos de los individuos”.

“Algunas de estas imágenes se utilizan para herir a las personas. Otras tienen como objetivo difamar a las víctimas o difundir mentiras. No lo aceptaremos”, declaró.

Las redes sociales están cada vez más inundadas de videos manipulados hiperrealistas de personalidades políticas y celebridades.

El miércoles los eurodiputados aprobaron en comisión un texto para prohibir los servicios de inteligencia artificial que permitan desnudar a personas sin su consentimiento.

La ministra también declaró que no existe “ninguna diferencia entre la violencia en la vida real y la violencia digital”, que puede tener efectos “igual de devastadores”.

En la nueva legislación, Hubig quiere sancionar el “voyeurismo digital”, es decir las grabaciones “de carácter sexual” en espacios públicos sin consentimiento.

La protección de las víctimas será un eje central de la futura ley, especialmente en lo que respecta a dispositivos de rastreo, frecuentes en casos de violencia doméstica.

Los culpables deberán perder el acceso a sus cuentas y las víctimas deberán poder saber quién se esconde detrás de los perfiles falsos, añadió la ministra.