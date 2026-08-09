Apple y OpenAI escalan su batalla legal por robo de secretos comerciales

Una batalla legal entre Apple y OpenAI se intensificó esta semana cuando el desarrollador de ChatGPT calificó de “infundadas” las acusaciones del fabricante del iPhone de robo de secretos comerciales y pidió que se desestime una demanda.

El proceso gira en torno al proyecto secreto de OpenAI para lanzar al mercado un aparato tecnológico.

El mes pasado, Apple demandó a la empresa de inteligencia artificial (IA) en San José, California, al acusarla de orquestar una campaña en contra del fabricante de teléfonos inteligentes para robar secretos comerciales a través de exempleados.

En un nuevo documento presentado ante la corte el lunes, Apple describió las acciones de OpenAI como “instancias repetidas de robo deliberado”.

“No debería permitírsele a OpenAI usar los secretos de Apple para ganar una ventaja injusta en sus ambiciones de hardware”, dijo la empresa de la manzana.

OpenAI respondió el miércoles al pedir que el caso sea desestimado permanentemente. Si prospera, Apple no podría presentar una nueva demanda por los mismos hechos.

“Apple construyó su reputación prestando mucha atención hasta a los detalles más pequeños. Esta demanda hace lo contrario”, dijeron los abogados de OpenAI en su escrito. Y describieron la denuncia de Apple como “podrida hasta la médula”.

El juez federal Edward Davila considerará ambas solicitudes en una audiencia el 1 de octubre.