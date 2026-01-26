Atari, pionero de la cultura gamer

Mucho antes de los gráficos hiperrealistas y los videojuegos en línea, Atari ya estaba cambiando la forma de entretenerse. Fundada en 1972, la compañía se convirtió en una de las grandes pioneras de la industria del gaming y en un referente cultural que marcó a generaciones enteras.

De acuerdo con especialistas en tecnología, sus consolas llevaron la experiencia de las salas de arcade a los hogares, convirtiendo el videojuego en una actividad familiar y social. Entre las más emblemáticas destaca el Atari 2600. Luego, surgieron el Atari 5200 y el Atari 7800.

El éxito estuvo en juegos de mecánicas sencillas, pero con retos que atrapaban durante horas. Clásicos como Pong, conocido popularmente como el juego de la paleta, Invasores del espacio, Asteroides, Rompebloques, La ranita y El gusanito se caracterizaban por no tener un final definido: el verdadero desafío era superar el puntaje propio y resistir el mayor tiempo posible.

En 2025 Atari continuó su apuesta por conectar el pasado con el presente con varios lanzamientos que emocionaron tanto a nostálgicos como a nuevos jugadores. Por un lado, presentó una edición especial del Atari 2600+, la consola Intellivision Sprint y la consola portátil Gamestation Go.