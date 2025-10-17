Atari recupera la consola doméstica Intellivision en una versión retro con 45 juegos integrados

Atari ha anunciado Intellivision Sprint, una nueva consola de juegos retro con la que se celebra el 45 aniversario del lanzamiento de la Intellivision original, que llega con 45 juegos deportivos, de estrategia y arcade integrados.

Intellivision apareció en 1980 de la mano de Mattel Electronics para competir en el mercado directamente con la Atari 2600, provocando lo que se conoció como la Primera Guerra de Consolas. Su propuesta ofrecía juegos deportivos más realistas y gráficos con mayor resolución.

45 años después, Atari ha recuperado esta consola doméstica en colaboración con PLAION REPLAI para ofrecer un ‘hardware’ retro que mantiene el diseño original en dorado y negro y el frente de madera.

También se ha actualizado a nivel técnico para incluir dos mandos inalámbricos, una salida HDMI y un puerto USB-A para ampliar la biblioteca, que de serie llega con 45 juegos integrados, como informa la compañía en una nota de prensa.

Entre los más destacados se incluyen los juegos deportivos Baseball, Chip Shot Super Pro Golf, Soccer, Super Pro Skiing, Tennis y Super Pro Football; y de estrategia B-17 Bomber, Sea Battle, Space Battle y Utopia. También los arcade Astrosmash, Shark! Shark!, Star Strike, con Thin Ice y Boulder Dash.

Esta consola retro sigue a la adquisición de la marca Intellivision por parte de Atari el año pasado, así como ciertos juegos de Intellivision Entertainment LLC, acabando con “la guerra de consolas más larga de la historia”, tras 45 años compitiendo en el mercado.

Intellivision Sprint se podrá reservar a partir del 17 de octubre y se lanzará el 23 de diciembre en Europa por 119,99 euros.