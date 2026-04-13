CinemaCon arranca con optimismo por el repunte de la taquilla

La mayor reunión de los dueños de salas de cine de Estados Unidos, CinemaCon, arranca este lunes en Las Vegas con optimismo por el buen comienzo del año en la taquilla, aunque con inquietud por los desafíos persistentes del sector.

La convención, en la cual los estudios de cine traen a sus estrellas y ofrecen un abreboca del menú para el año, servirá de escenario para celebrar los números positivos del primer trimestre de 2026, cuando la taquilla doméstica registró un impulso de 23% y tuvo el mejor balance pospandemia.

Pero también para reflexionar sobre cómo mantener la tendencia al alza en un año en el que podrían producirse importantes cambios, como la venta del legendario estudio Warner Bros., actualmente en conversaciones con Paramount.

“Cuando se da la consolidación de los grandes estudios, como aprendimos con Disney y Fox, la cantidad de películas producidas disminuye, los precios suben, y creemos que eso es perjudicial para los cines”, dijo a AFP la semana pasada Michael O’Leary, director ejecutivo de Cinema United, la mayor organización gremial de exhibición cinematográfica del mundo.

El gremio ha elevado sus preocupaciones a reguladores estadounidenses e internacionales, con la intención de que observen con lupa la posible fusión “porque sus consecuencias son graves”.

“Es malo para la industria, y con certeza es malo para los cinéfilos”, afirma O’Leary.

- Cambio demográfico -

La CinemaCon atraerá a una constelación de estrellas al teatro Colosseum, del Caesars Palace.

Este año se espera la participación de Zendaya, Matt Damon, Tom Holland, Timothée Chalamet y Tom Cruise, así como el laureado director Christopher Nolan, a cargo de la épica “The Odissey”, prevista para julio.

Las presentaciones de los estudios tradicionales comienzan el lunes, cuando Sony revelará qué tiene reservado para 2026.

La CinemaCon, que se celebra del 13 al 16 de abril, servirá además de escenario para debatir el factor generacional en el crecimiento de la taquilla, favorecido por la generación Z.

Pero también tópicos comerciales e innovaciones destinadas a ofrecer un menú más atractivo para las audiencias, cuyos hábitos de consumo fueron drásticamente alterados por la pandemia del covid-19 y la explosión de las plataformas de streaming.

En la década pasada la taquilla norteamericana superó varias veces los 11.000 millones de dólares por año. Pero desde la pandemia, no ha logrado alcanzar los 9.000 millones de dólares.

Este año, una seguidilla de lanzamientos exitosos como “Super Mario Galaxy: La película” y “Proyecto Fin del mundo” impulsó un despegue que, de acuerdo con algunas proyecciones, podría superar esa marca.

Y las expectativas aumentan con esperados estrenos como “Michael”, la cinta biográfica de Michael Jackson; “El diablo viste a la moda 2”; “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”; “Spider-Man: Brand New Day”; “The Odissey”, y la tercera entrega de la épica “Duna”, entre otros.

CinemaCon entregará también sus premios por logros en la gran pantalla a un grupo diverso de estrellas entre quienes figuran el actor LaKeith Stanfield (“Atlanta”), la rapera y compositora Queen Latifah, y el aclamado director James Cameron.

La protagonista de la versión en acción real de la película “Moana”, Catherine Laga’aia, será reconocida como estrella emergente del año.