Comienzan alegatos en pleito judicial que enfrenta a Elon Musk con OpenAI

Los alegatos de apertura del juicio que enfrenta a dos titanes de la tecnología comienzan este martes en un caso en el que Elon Musk acusa a OpenAI, creadora de ChatGPT, de haber traicionado su misión original de generar IA sin fines de lucro.

La startup de inteligencia artificial, hoy dirigida por Sam Altman, rivaliza en el mercado de la inteligencia artificial con el chatbot Grok de xAI, una de las empresas del multimillonario de origen sudafricano.

El juicio se realiza al otro lado de la bahía de San Francisco, en un tribunal de Oakland, donde el lunes fueron seleccionados los nueve jurados.

Los cofundadores de OpenAI Sam Altman y Greg Brockman “están seguros de su postura y esperan que se conozcan los hechos”, dijo su abogado, William Savitt.

Si bien la demanda de Musk es parte de una disputa entre él y Altman, pone de relieve si la IA debería servir para beneficiar a unos pocos privilegiados o al conjunto de la sociedad.

La denuncia detalla cómo Altman convenció a Musk de respaldar a OpenAI en 2015, actuando como cofundador de un laboratorio sin fines de lucro cuya tecnología “pertenecería al mundo”. Musk inyectó millones de dólares en el proyecto y posteriormente se retiró.

OpenAI creó una filial comercial ante la necesidad de financiar cientos de miles de millones de dólares para fortalecer su tecnología con centros de datos. En la actualidad, OpenAI es un coloso comercial valorado en 852.000 millones de dólares.

- “Ego, celos” -

Musk argumenta que fue engañado respecto a que la misión de OpenAI era altruista. El lunes publicó un mensaje en el que llamó al jefe de OpenAI “Scam Altman”, un juego de palabras con su nombre y el término en inglés para fraude.

OpenAI, con sede en San Francisco, ha respondido que su ruptura con Musk se debió a la búsqueda de control absoluto por parte del magnate y no a su condición de organización sin fines de lucro.

“Su demanda no es más que una campaña de acoso impulsada por el ego, los celos y el deseo de frenar un competidor”, dijo OpenAI sobre Musk en una publicación reciente en X.

La jueza decidirá hacia finales de mayo —guiada por las conclusiones del jurado asesor— si OpenAI rompió o no una promesa a Musk en su empeño por liderar la IA o si solo aprovechó de forma inteligente la tecnología para lograr el dominio del mercado.

Musk exige que OpenAI sea forzada a volver a ser una organización sin ánimo de lucro, y busca la salida de los confundadores Altman y Brockman.

Musk, que había inyectado 38 millones de dólares en los inicios de OpenAI y reclamaba hasta 134.000 millones en daños y perjuicios, renunció a cualquier beneficio personal y dijo que destinará cualquier indemnización a la organización sin fines de lucro de OpenAI.

Musk, quien desmanteló el equipo de confianza y seguridad de Twitter después de comprar la plataforma que rebautizó como X, debe convencer al jurado y a la jueza Yvonne Gonzalez Rogers de que la empresa detrás de ChatGPT se construyó sobre una mentira.

La jueza se reservó el derecho de determinar por sí misma cualquier reparación, sin la intervención del jurado.