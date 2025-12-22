Tecnología

¿Cómo evitar el fraude digital en compras navideñas?

Freepik | Una mujer en temporada de Navidad sentada en el piso de su casa realizando compras en sitios digitales desde su computadora.
Freepik | Una mujer comprando ropa en una página web.
Maribel Salomón
22 de diciembre de 2025

Con la llegada de la temporada navideña, mientras millones de personas se preparan para celebrar en familia y aprovechar las ofertas en línea, los ciberdelincuentes intensifican sus estrategias para engañar a los compradores digitales. Estafas, sitios web falsos y correos fraudulentos se multiplican en esta época, aprovechando el aumento del consumo electrónico.

Eli Faskha, CEO de Soluciones Seguras, destacó que la educación digital y la prevención son las principales herramientas para enfrentar estas amenazas. Señaló que el compromiso de la empresa es mantener a los usuarios informados y protegidos, incluso en medio del entusiasmo que generan las compras navideñas.

Mientras, el tecnólogo Harold Ramírez, de @neostechpty, explicó que las compras navideñas ya no dependen de vitrinas físicas y que hoy el consumidor busca conveniencia, pagos seguros y entregas rápidas, mientras las redes sociales se convierten en la principal fuente de inspiración. “Como empresa la responsabilidad es ofrecer plataformas confiables y comunicación clara; como comprador la exigencia es la misma: seguridad, eficiencia y experiencias que tengan sentido más allá del precio”, resaltó.

Los especialistas recomiendan seguir medidas básicas de seguridad en línea. Además, según el informe de Soluciones Seguras uno de cada 11 nuevos dominios registrados con temática de Black Friday fue clasificado como malicioso. Además, uno de cada 25 nuevos dominios vinculados a plataformas de comercio electrónico como Amazon, AliExpress y Alibaba presenta riesgos, al ser marcados como fraudulentos.

Previo al Black Friday se registró un aumento del 89% en la creación de sitios web maliciosos en comparación con el mismo período de 2024
Recomendaciones claves para sus compras digitales

ml | Para tener compras digitales seguras, verifique siempre la URL: compre solo en sitios oficiales, asegurándose de que la dirección web comience con ‘https: //’, evite enlaces sospechosos por mensajes, correos o redes no verificadas, use métodos de pago seguros: prefiera tarjetas virtuales o plataformas reconocidas.

Además, desactive el almacenamiento automático de datos bancarios, analice bien los correos electrónicos, busque errores de redacción, direcciones sospechosas o dominios falsos, evite escanear códigos QR dudosos, nunca entregue datos innecesarios, desconfíe de ofertas demasiado buenas, mantenga su dispositivo actualizado y con antivirus activo.

