Demandan a Google, Apple y Samsung por infringir patentes de audio espacial

La Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC) va a investigar una serie de productos de Samsung, Google y Apple que emplean tecnología de audio espacial a raíz de la demanda presentada por la firma estadounidense BoomCloud 360.

BoomCloud 360 es una empresa especializada en la optimización de audio para contenidos digitales que el pasado 14 de agosto presentó una demanda ante USITC -y una demanda complementaria dos semanas más tarde-- por una violación de tres de sus patentes relacionadas con el procesamiento de audio espacial.

En concreto, acusa a Google, Samsung y Apple de comercializar dispositivos electrónicos (como ‘smartphones’, tabletas y auriculares) que utilizan su tecnología patentada, que incluye tecnología para mejora espacial para altavoces estéreo mediante el ajuste de ganancia de componentes espaciales y no espaciales; la dinámica de audio basada en información del sistema y metadatos de la aplicación; y el procesamiento de diafonía (crosstalk) con compensación espectral.

En consecuencia, BoomCloud 360 ha solicitado a la USITC que emita una orden de exclusión limitada, y órdenes de cese y desistimiento, para evitar la importación y venta de los dispositivos infractores en Estados Unidos.

USITC ha accedido a iniciar una investigación formal y queda pendiente la designación del juez de Derecho Administrativo que lleve el caso.