Directores de gigantes tecnológicas elogian a Trump tras reunión en la Casa Blanca

Directores de las gigantes tecnológicas estadounidenses, casi todos aliados de Donald Trump, no escatimaron en elogios al presidente este jueves, durante una cena organizada en la Casa Blanca.

El mandatario amenazó recientemente con sanciones comerciales a países u organizaciones que regulen a las empresas tecnológicas estadounidenses, una amenaza dirigida particularmente a la Unión Europea.

"No es poca cosa reunir a un grupo como este", comenzó Mark Zuckerberg, director de Meta, sentado a la derecha de Trump.

A su alrededor estaban los directores de las empresas más grandes del sector (OpenAI, Microsoft, Apple, Alphabet), algunos de los cuales ya habían estado juntos en enero para la investidura del republicano de 79 años.

El multimillonario Elon Musk, antiguo aliado de Trump y quien salió enemistado del gobierno, no fue a la reunión.

"Fui invitado pero, lamentablemente, no pude asistir", indicó el director de Tesla y SpaceX en su red social, X, precisando que había enviado a alguien para que lo representara.

Por su parte Tim Cook, director de Apple, agradeció a Trump por establecer condiciones para que las empresas puedan invertir en Estados Unidos.

"Creo que eso dice mucho sobre su enfoque, su liderazgo y su enfoque en la innovación", dijo Cook, mientras que Sam Altman, de Open AI, también elogió a Trump por apoyar "las empresas y la innovación".

Un enfoque diferente tuvo el cofundador de Microsoft Bill Gates, quien abogó por poner la inteligencia artificial al servicio del desarrollo internacional.

"Es genial que estemos reunidos y hablemos sobre cómo Estados Unidos puede dominar este sector estratégico y aplicarlo tanto a los más pobres fuera de Estados Unidos como a nuestros ciudadanos", dijo Gates.

Aunque un tanto distante con el mundo de la tecnología durante su primer mandato, Trump ha visto a las grandes figuras del sector alinearse masivamente con él tras su regreso al poder.

Muchos han desfilado por la Casa Blanca para prometer grandes inversiones en Estados Unidos, y algunos se apresuraron, siguiendo el impulso del mandatario, a poner fin a programas de promoción de la diversidad, así como a iniciativas de lucha contra la desinformación en línea.