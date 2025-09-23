EEUU desmantela una red capaz de colapsar comunicaciones en Nueva York antes de la Asamblea de la ONU

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó el martes que desmanteló una red de más de 100.000 tarjetas SIM que podrían haber colapsado la red de telecomunicaciones de Nueva York antes de la Asamblea General de la ONU.

El debate general de alto nivel de la ONU comienza el martes en Nueva York con los discursos destacados de los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Estados Unidos.

"Además de realizar amenazas telefónicas anónimas, estos dispositivos podrían usarse para llevar a cabo un amplio abanico de ataques de telecomunicaciones", entre ellos "desactivar torres de telefonía celular, permitir ataques de denegación de servicio y facilitar la comunicación anónima y cifrada entre posibles actores maliciosos y organizaciones criminales", dijo la agencia en un comunicado.

Los dispositivos fueron hallados en un radio de 56 km de la Asamblea General de Naciones Unidas.

"Teniendo en cuenta el momento, la ubicación y el potencial de interrupción significativa de las telecomunicaciones de Nueva York que representaban estos dispositivos, la agencia actuó rápidamente para interrumpir esta red", señala el comunicado.