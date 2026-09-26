EEUU y China abrirán un "canal de comunicación" para incidentes de la IA

Estados Unidos y China establecerán un "canal de comunicación" para incidentes relacionados con la inteligencia artificial (IA), informó la Casa Blanca el viernes.

El presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, concluyeron el viernes una cumbre centrada en los desafíos de la IA, una tecnología que preocupa a sus propios desarrolladores ante el riesgo de que pueda salirse de control.

Las dos potencias habilitaron un "Diálogo Estados Unidos-China sobre Superinteligencia (SI) para intercambiar opiniones sobre los riesgos y beneficios" de la IA, y acordaron establecer un "canal de comunicación bilateral" para incidentes, señaló la Casa Blanca.

Según Washington, los líderes acordaron emplear el término SI, en lugar de IA.

Su próxima reunión está prevista para noviembre.

Poco antes de la cumbre, Trump había dicho que prefería dejar la inteligencia artificial "exactamente donde está", en alusión al avance en la investigación en ese sector.

Xi adoptó un tono más mesurado y abogó por que Estados Unidos y China lleven "una relación sin conflicto ni confrontación", así como por mantener la IA bajo "control humano".