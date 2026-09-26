Tecnología

EEUU y China abrirán un "canal de comunicación" para incidentes de la IA

EEUU y China abrirán un canal de comunicación para incidentes de la IA
El presidente de EEUU, Donald Trump, tiende la mano a su homólogo chino, Xi Jinping, tras una visita a los Archivos Nacionales, el 25 de septiembre de 2026 en Washington Saul Loeb
AFP
26 de septiembre de 2026

Estados Unidos y China establecerán un "canal de comunicación" para incidentes relacionados con la inteligencia artificial (IA), informó la Casa Blanca el viernes.

El presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, concluyeron el viernes una cumbre centrada en los desafíos de la IA, una tecnología que preocupa a sus propios desarrolladores ante el riesgo de que pueda salirse de control.

Las dos potencias habilitaron un "Diálogo Estados Unidos-China sobre Superinteligencia (SI) para intercambiar opiniones sobre los riesgos y beneficios" de la IA, y acordaron establecer un "canal de comunicación bilateral" para incidentes, señaló la Casa Blanca.

Según Washington, los líderes acordaron emplear el término SI, en lugar de IA.

Su próxima reunión está prevista para noviembre.

Poco antes de la cumbre, Trump había dicho que prefería dejar la inteligencia artificial "exactamente donde está", en alusión al avance en la investigación en ese sector.

Xi adoptó un tono más mesurado y abogó por que Estados Unidos y China lleven "una relación sin conflicto ni confrontación", así como por mantener la IA bajo "control humano".

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