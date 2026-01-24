El contexto de negocio, la arquitectura de datos e IA y la gobernanza, tendencias para las empresas en 2026, según SDG

Desde la evolución de la inteligencia artificial (IA) generativa y los asistentes inteligentes mediante el contexto de negocio, hasta la gobernanza, las migraciones de datos y la IA vertical por industrias, SDG Group ha presentado las principales tendencias que definirán el futuro de las empresas en el próximo año.

La consultora especializada en IA y Ciencia de Datos ha dado a conocer en un encuentro con la prensa este miércoles su informe ‘Data, Analytics & AI 2026’ , que destaca diez innovaciones tecnológicas y de negocio que definirán la competitividad en las organizaciones.

Estas tendencias se reflejan en el Radar de Innovación de SDG, su herramienta de análisis periódicos y dinámicos sobre el sector tecnológico para identificar las principales tendencias emergentes. Concretamente, la compañía analiza cuatro veces al año la evolución de las distintas herramientas, metodologías y arquitecturas emergentes en los ámbitos de IA, tecnologías de datos, arquitectura de datos e IA y su impacto en el negocio.