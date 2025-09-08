El fundador de Nova Launcher abandona el proyecto y deja el futuro del lanzador en el aire

El fundador de Nova Launcher, Kevin Barry, ha abandonado el proyecto del lanzador de aplicaciones y deja el futuro de la herramienta en el aire, ya que ha asegurado que ha sido el único que ha trabajado en Nova en el último año.

Nova Launcher es un lanzador de aplicaciones de terceros para teléfonos de Android que permite personalizar la interfaz del dispositivo, por lo que ofrece la posibilidad de cambiar las pantallas de inicio, los gestos o los símbolos de las aplicaciones.

El fundador de esta herramienta, Kevin Barry, ha anunciado este sábado que abandona Branch, la compañía que adquirió Nova Launcher en julio de 2022 y, por lo tanto, también deja el proyecto del lanzador, según ha publicado en una carta dirigida a los usuarios.

Barry ha comentado en su despedida que ha sido el único desarrollador que ha trabajado en Nova Launcher durante el último año, aunque no ha comentado si su salida supondrá el cierre definitivo de la aplicación. La última actualización que recibió es del 18 de mayo del pasado año.

En concreto, el desarrollador ha explicado que durante los últimos meses ha estado preparando el lanzamiento de código abierto de Nova Launcher, un trabajo que ha incluido limpieza de código base, la revisión de licencias, la eliminación o sustitución de código propietario, y la coordinación de con el departamento legal para garantizar un lanzamiento “correcto”.

Barry también ha recordado que en 2022, cuando Branch adquirió Nova, el director ejecutivo y fundador de la firma, Alex Austin, se comprometió con la comunidad de usuarios a lanzar la aplicación con código abierto en diversos comentarios en la red social de Reddit.

No obstante, el desarrollador ha confirmado que la compañía le pidió que dejara de trabajar en Nova Launcher y en el proyecto de lanzarlo con código abierto.

Algunos usuarios han publicado sus reacciones a través de comentarios en Reddit, lamentando la noticia y agradeciendo a Barry el trabajo realizado en Nova Launcher. Por el momento, la aplicación sigue estando disponible y los usuarios pueden descargarla desde la Google Play Store.