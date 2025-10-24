El razonamiento de Gemini llega al conjunto de modelos geoespaciales Google Earth AI

Google ha convertido Earth en una herramienta de predicción de fenómenos climáticos que se usa para combatir el cambio climático y con ayuda del razonamiento que impulsa Gemini. Ahora también ofrece una respuesta ante desastres más precisa.

Google Earth AI reúne una colección de modelos y conjuntos de datos geoespaciales diseñados para ayudar a predecir de manera detallada el tiempo, la posibilidad de inundaciones y la dirección que tomarán los incendios.

Se basa en décadas de “modelado del mundo”, que incluye mapas poblaciones e imágenes por satélite, para, en conjunto, ofrecer información que ayude a combatir las consecuencias del cambio climático.

De la mano de Gemini, Google ha introducido la capacidad de razonamiento, para que la inteligencia artificial pueda acceder a los distintos modelos y datos y responder a preguntas complejas.

El objetivo es que, por ejemplo, pueda identificar las comunidades más vulnerables y la infraestructura que está en riesgo ante una tormenta. O indicar en qué punto se ha secado un río para alertar a las poblaciones próximas del riesgo de tormentas de polvo. De esta forma, las autoridades tendrán tiempo para actuar.

El razonamiento es, por el momento, una capacidad experimental que Google facilitará en las próximas semanas a usuarios profesionales de Google Earth en Estados Unidos.

Asimismo, y con Google Cloud, las empresas pueden usar sus propios datos con los de Google Earth “para abordar desafíos específicos, desde la monitorización ambiental hasta la respuesta ante desastres”, como informa la compañía en en su blog oficial.