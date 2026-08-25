Empieza el gran salón de videojuegos Gamescom en Alemania, pero sin "GTA VI"

La Gamescom, la mayor feria europea de videojuegos, empieza este martes en Colonia, Alemania, con la ausencia notable del superventas "Grand Theft Auto VI", cuyo lanzamiento en noviembre se espera que reactive un sector en dificultades.

El evento arranca con una gala a partir de las 20H (18H00 GMT), donde se presentarán los nuevos títulos que verán la luz durante la edición.

El año pasado, cerca de 360.000 personas participaron en el salón, casi al mismo nivel que antes de la pandemia (370.000).

Esta edición, acoge a más de 1.600 expositores y mostrará más de 800 juegos, según la web del organizador.

Entre ellos, el gigante japonés Nintendo presentará "Nintendo Switch Sports Resort" y el estadounidense Microsoft (Xbox) desvelará sus futuras grandes producciones "Call of Duty: Modern Warfare 4" y "Gears of War: E-Day".

Como el año pasado, la japonesa Sony optó por no participar.

Otro gran ausente será el esperadísimo juego "Grand Theft Auto VI".

La compañía estadounidense Rockstar Games saca con cuentagotas informaciones sobre esta entrega, antes de su lanzamiento el 19 de noviembre. Pero sus seguidores, que hace una década que esperan su salida, podrán ver este jueves en Netflix un adelanto del título.

La estrategia de presentar un avance del juego en esta multitudinaria plataforma, algo inédito hasta ahora, servirá sin duda para robarle protagonismo a la Gamescom.

- Adiós al formato físico -

Aun así, la oferta de novedades en el salón es impresionante: muchas compañías, para evitar competir con "GTA VI", decidieron sacar sus títulos en septiembre y octubre. Y eso a pesar de que esta concentración de lanzamientos puede hacer que algunos juegos no logren venderse tanto.

"Simplemente hay demasiados juegos", asegura a AFP Joost van Dreunen, profesor en la New York University Stern School of Business y especialista en la economía del videojuego. "El mercado está muy saturado", advierte.

Ante la bajada de inversiones y el aumento exponencial de los gastos de producción, la industria del videojuego busca ahora "mejorar sus márgenes", afirma el economista, ya sea "abandonando el soporte físico, modificando sus modos de distribución o reduciendo costes".

Desde enero, casi 10.000 personas han perdido su trabajo en el sector, según la web ASGC Games Industry Layoffs Tracker, que estima que esta cifra podría rondar las 15.000 a finales de año, es decir, un nivel cercano al récord de 2024.

Otro tema que planeará durante la Gamescom será, sin duda, la decisión de Sony de dejar de producir juegos en formato físico a partir de 2028.

El grupo japonés, que popularizó los videojuegos en disco para consolas con su primera PlayStation en los años 1990, contempla concentrarse únicamente en el formato digital. A principios de 2026, los títulos desmaterializados representaron cerca del 82% de las ventas de juegos en PS4 y PS5.

Este anuncio suscitó preocupación entre los jugadores, que temen el fin del mercado de segunda mano y la desaparición de una parte del sector.