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Empresas de venta de autos deberán aplicar nuevas medidas contra el blanqueo de capitales

Empresas de venta de autos deberán aplicar nuevas medidas contra el blanqueo de capitales
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Redacción Web
10 de septiembre de 2026

Las empresas dedicadas a la compra y venta de vehículos nuevos y usados deberán aplicar nuevas medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La Superintendencia de Sujetos No Financieros informó que el Acuerdo No. JD-001-2026, del 13 de julio de 2026, entró en vigencia tras su publicación en la Gaceta Oficial N.° 30608, el 9 de septiembre de 2026.

El acuerdo establece directrices para las empresas del sector automotor en materia de prevención de BC/FT/FPADM.

De acuerdo con la Superintendencia, las disposiciones establecen los lineamientos para que estas empresas adopten medidas orientadas a “identificar, evaluar, comprender y mitigar los riesgos de BC/FT/FPADM”, de conformidad con la normativa vigente.

La entidad exhortó a las empresas dedicadas a la compra y venta de vehículos nuevos y usados a “revisar y aplicar las disposiciones contenidas en el referido Acuerdo”.

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