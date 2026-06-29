Estados Unidos anuncia planes de financiamiento para proyecto de inteligencia artificial en Panamá

La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó que nuestro país se incorporó el pasado 26 de junio a Pax Silica, una iniciativa liderada por EE.UU., para desarrollar cadenas de suministro de inteligencia artificial y semiconductores.

Se detalló que la adhesión del país se formalizó durante la Cumbre Pax Silica 2.0, celebrada en Washington D.C., mediante la firma de la declaración que reúne a países socios en materia de seguridad económica y cooperación tecnológica.

Como parte del encuentro, el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó sus planes para lanzar una convocatoria de oportunidades de financiamiento para un Proyecto de Asistencia en Inteligencia Artificial de Pax Silica dirigido a Panamá y a otros socios que transportan productos de alto valor vinculados a la cadena de suministro de inteligencia artificial a través del país.

Según la información divulgada, el proyecto buscaría integrarse con las plataformas de seguimiento utilizadas por las aduanas, operadores portuarios y empresas de transporte de carga para agilizar el movimiento de semiconductores, infraestructura de inteligencia artificial, minerales críticos y otros productos relacionados.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, afirmó que “la participación de Panamá en Pax Silica fortalece nuestra relación bilateral y promueve nuestro compromiso compartido de desarrollar cadenas de suministro seguras, resilientes y confiables”.

Agregó que “Estados Unidos da la bienvenida a Panamá, al tiempo que trabajamos juntos para reducir las vulnerabilidades críticas en las cadenas de suministro, ampliar la cooperación tecnológica con socios de confianza, fortalecer una infraestructura segura para la inteligencia artificial y generar nuevas oportunidades para la innovación y el crecimiento económico”.

La Embajada de Estados Unidos indicó además que, bajo la administración del presidente Donald Trump, el país mantiene su compromiso de profundizar la relación con Panamá y con los demás signatarios de Pax Silica, mediante acciones orientadas a promover la cooperación, la infraestructura y el acceso a recursos para fortalecer la economía vinculada a la inteligencia artificial y la seguridad económica.

Pax Silica cuenta con 24 signatarios, entre ellos Argentina, Australia, Chile, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, India, Israel, Japón, Singapur, Filipinas, Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y Panamá, mientras que Taiwán ha respaldado los principios de la declaración mediante un acuerdo conjunto con Estados Unidos.