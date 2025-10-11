Este es el motivo por el que no pagaste para instalar Windows XP

Windows XP es uno de los sistemas operativos más populares que ha lanzado Microsoft y parte de su éxito se encuentra en una clave de activación determinada, FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8, que permitió instalar una copia completamente válida sin tener que pagar por ella.

Microsoft lanzó Windows XP en 2001 con una serie de mejores y novedades -en su interfaz de usuario, rendimiento y estabilidad, entre otros- que se ganaron los elogios de los usuarios por lo bien que funcionaba.

Es uno de los sistemas operativos más populares de Microsoft, y parte de su éxito se debió a la facilidad para instalarlo en los ordenadores, sin tener que pagar por una licencia. Y la razón se encontraba en una clave de validación concreta: FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8.

“Fue una filtración desastrosa”, ha expresado el ingeniero Dave W. Plummer en su perfil de X, quien trabajó en la primera versión de ‘Activación de producto de Windows’, un sistema que verifica las claves de activación para evitar la piratería.

Sin embargo, esta clave, que instalaba una copia completamente válida de Windows XP, sin periodo de prueba ni marcas de agua, acabó en manos de los ‘hackers’, lo que abrió la puerta a su distribución a millones de personas.

“FCKGW-RHQQ2-YXRKT-8TG6W-2B7Q8 estaba en la lista blanca de la lógica de activación de XP; le decía al sistema: ‘Esta es una licencia por volumen corporativa; no es necesario llamar a casa’”, explica Plummer. Con este código, directamente se omitía el mensaje de activación.

El ingeniero añade que “esta laguna legal permitió a los piratas distribuir ISO preactivados, lo que hizo que XP fuera tan fácil de adquirir como una cinta de mezclas gratuita”.

Más recientemente, un grupo de ‘hackers’ logró descifrar el algoritmo de activación del sistema operativo Windows XP, generando códigos sin necesidad de conexión a internet y utilizando Linux, sin tener que recurrir a servidores externos para poder hacerlo.