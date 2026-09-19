“Farmear aura” crece entre adolescentes y pone en riesgo su privacidad, según Kaspersky

Videos virales pueden llevar a desconocidos a rastrear perfiles, colegios, ubicaciones y rutinas de niños y adolescentes. Esta exposición inesperada puede facilitar intentos de fraude, suplantación e ingeniería social, advierte Kaspersky.

“Farmear aura” se ha convertido en una tendencia popular entre niños y adolescentes, quienes comparten en redes sociales videos realizando bailes, bromas, gestos o acciones con las que buscan proyectar seguridad, carisma o estilo y, simbólicamente, ganar “puntos de aura” entre otros usuarios. Sin embargo, cuando uno de estos contenidos se vuelve viral, esos segundos de popularidad pueden exponer mucho más que el video: desconocidos pueden comenzar a investigar quién está detrás de la publicación, conectar sus perfiles en distintas plataformas y recopilar información sobre su colegio, ubicación, amigos, pasatiempos o rutinas.

Kaspersky advierte que esta exposición inesperada puede ampliar rápidamente la huella digital de los menores y facilitar que información aparentemente inofensiva termine siendo utilizada en intentos de fraude, suplantación de identidad o ingeniería social. El riesgo aumenta cuando la viralidad lleva a otros usuarios a revisar publicaciones antiguas o relacionar información disponible en diferentes plataformas para construir un perfil más completo del menor.

La tendencia de “Farmear Aura” ocurre en un contexto en el que las redes sociales ya tienen un peso importante en la vida digital de las generaciones más jóvenes, pues según el estudio Lenguaje Digital de Kaspersky, en promedio, el 40% de los padres latinoamericanos con hijos menores de 15 años señala que las redes sociales están entre los principales usos que sus hijos dan a Internet.

La tendencia ya trascendió las redes sociales y llegó a espacios públicos. En América Latina, adolescentes han comenzado incluso a participar en “batallas de aura”, encuentros en los que realizan poses, gestos, bailes o movimientos frente a grupos de personas que los graban con sus teléfonos y posteriormente comparten los videos en redes sociales.

Cuando la viralidad va más allá del video

El problema es que un menor ya no necesita ser influencer ni contar con miles de seguidores para quedar expuesto frente a una audiencia masiva. Un baile durante un evento escolar, una reacción en un partido de fútbol o una escena grabada por el teléfono de otra persona puede convertirlo en meme de la noche a la mañana y hacer que pierda rápidamente el control sobre quién ve su imagen y qué información intenta descubrir sobre él.

Esa exposición también puede despertar el interés de personas que intenten identificar a quien aparece en el video. Nombres de colegios, ubicaciones precisas, números de teléfono, fechas de nacimiento e información sobre las rutinas diarias pueden revelar mucho más de lo esperado cuando se combinan entre sí. Estos datos podrían utilizarse para suplantación de identidad, ingeniería social u otras formas de fraude.

La huella digital no se limita al contenido que un niño publica deliberadamente: perfiles antiguos en redes sociales, cuentas que ya no utiliza, comentarios, fotografías etiquetadas y nombres de usuario vinculados entre diferentes plataformas también forman parte de su presencia en línea.

La popularidad repentina puede resultar emocionante, especialmente para un adolescente. Alguien podría ofrecerle una colaboración, pedirle que grabe otro video o afirmar que representa a un creador de contenido o a una marca reconocida. Sin embargo, un mensaje no se vuelve confiable simplemente porque quien lo envía sabe en qué video viral apareció el menor. La información pública puede utilizarse para generar una falsa sensación de familiaridad. Por ejemplo, un estafador podría hacer referencia a un evento reciente, conocer los nombres de sus amigos o mencionar su colegio o algún pasatiempo para hacer que el contacto parezca legítimo.

Para un joven que experimenta atención inesperada por primera vez, puede ser difícil distinguir entre una oportunidad genuina y un intento de manipulación. Una de las enseñanzas que los padres pueden transmitir es que, mientras más grande se vuelve la audiencia, menos se puede asumir que todas las personas que se acercan tienen buenas intenciones.

“Cuando un menor se vuelve viral, el riesgo no termina en la exposición de su imagen. La información que queda disponible alrededor de ese contenido puede ayudar a un ciberdelincuente a personalizar un fraude, hacerse pasar por alguien conocido, intentar tomar control de sus cuentas o incluso utilizar esa información para intimidarlo o extorsionarlo. La viralidad puede desaparecer en pocos días, pero los datos que deja detrás pueden seguir circulando mucho más tiempo. Por eso, es fundamental que padres y adolescentes entiendan que proteger su huella digital también significa reducir las herramientas que un tercero podría utilizar en su contra”, explica Carolina Mojica, gerente de Productos al Consumidor para NOLA y SOLA en Kaspersky.